Сенаторы предложили обложить россиян налогом на смартфоны

Людмила Бокова, российский сенатор, собирается внести в Государственную думу законопроект о введении платной регистрации устройств, имеющих IMEI-коды. К ним относятся мобильные гаджеты и некоторые виды водосчетчиков.

Если закон будет принят, то начиная со следующего года, всем россиянам придется самостоятельно заниматься регистрацией устройств, купленных за рубежом, через сайт госуслуг. Размер пошлины составит сто рублей. В ином случае мобильный оператор заблокирует телефон. По мнению авторов законодательного проекта, государство уже потеряло почти 17 миллиардов рублей из-за ввоза неучтенных или нелегальных девайсов.

Данный документ должен будет также помочь ФСБ искать возможных боевиков, так как спецслужбам удастся быстрее и эффективнее обнаруживать и подтверждать IMEI. Бокова также добавила, что закон поможет с решением дел о кражах мобильных аппаратов.

С первого января 2019 года также был повышен налог на добавочную стоимость до 20% и введён налог для самозанятых в четырёх регионах.