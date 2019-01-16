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АВТО

Самый бюджетный «кроссовер» Toyota оценили в 1,3 млн рублей

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категория: АВТО

Toyota сообщила о начале продаж в Тайване обновленной модели Yaris Cross, обозначенной компанией в виде бюджетного «кроссовера». Его стоимость составляет около 1 300 000 рублей.

Обновленный кросс-хэтчбек значительно изменился внешне – все благодаря новым бамперам, массивному обвесу из пластика и расширенным аркам колес. Эти элементы указывают на увеличившиеся внедорожные характеристики авто. Интерьер машины тоже был доработан: появились новые варианты отделки, добавлены другие коврики и установлена современная система мультимедиа.

На Yaris Cross устанавливают только один мотор – бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 105 «лошадок», который может работать вместе с 5-скоростной МКПП или вариатором. Однако полноприводных вариантов в продаже не появится. Зато авто имеет антипробуксовочную опцию.

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