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Астрономия

Российские ученые подвели первые итоги поиска «инопланетных сигналов»

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категория: Астрономия, КОСМОС

Российским астрономам, решившим поймать «радиосигналы пришельцев», не удалось найти ни одного радиовсплеска, но это натолкнуло их на мысль об их истинном источнике.

Впервые о загадочных вспышках радиоизлучения (FRB) начали говорить около 12 лет назад, когда их случайно обнаружили с помощью австралийского телескопа «Паркс». Многие ученые тогда предположили, что подобные всплески могут иметь искусственный характер, так как обладают необычной структурой и периодичностью. В России решили тоже зафиксировать подобные вспышки, воспользовавшись старым телескопом РАТАН-600, однако в итоге они не смогли найти ни одного «сигнала пришельцев».

После этого российские исследователи перенаправили оборудование на Крабовидную туманность, где расположена нейтронная звезда, и сделали интересное открытие. Оказалось, что гигантские импульсы, исходящие из данного района, очень похожи на «инопланетные сигналы». Тогда астрономы сделали предположение, что на самом деле FRB испускают молодые пульсары, которые крутятся на очень высокой скорости. Исследователи из РФ планируют продолжить свою работу, чтобы найти новые доказательства своей теории.

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