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Астрономия

Российские астрономы предупредили о возможном столкновении Земли с астероидом

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космоса из государственного университета Санкт-Петербурга посчитали, что астероид Апофис через 49 лет может рухнуть на нашу планету.

По словам специалистов, для данного космического тела удалось точно установить, что весной 2029 года оно приблизится к Земле на расстояние в 38 000 километров, то есть окажется в 10 раз ближе, чем Луна к планете. Эти данные помогли исследователям рассчитать возможные траектории объекта, одна из которых предполагает столкновение с нашим миром.

Об угрозе падения Апофиса ранее сообщили специалисты NASA. Согласно их мнению вероятность это равна 2,3 на один миллион. Диаметр этого тела составляет 325 метров. Его крушение на Землю может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до уничтожения человечества.

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