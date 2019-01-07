Renault собирается привезти в Россию новый Dokker Stepway

Французский автопроизводитель Renault назвал примерные сроки начала продаж внедорожного варианта Dokker, имеющего приставку Stepway в названии, на авторынке России

Представители компании отмечают, что до РФ машина должна будет добраться в первой половине текущего года. От стандартной версии новинка отличается новым обвесом из пластика, измененными бамперами и увеличенным просветом. К тому же в салоне будут использованы новые отделочные материалы.

Планируется, что российские автомобилисты смогут приобрести Dokker Stepway с одним из двух моторов на выбор. Первый из них является бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 82 «лошадки». Второй представляет собой 1,5-литровый дизель, выдающий 90 лошадиных сил. Оба силовых агрегата работают вместе с МКПП.