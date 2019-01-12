Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Разработан прототип парового космического корабля

Дата:
категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ, Эксклюзив

Использование пара для полета космического корабля от одного астероида к другому стало возможным благодаря сотрудничеству между частной космической компанией и Университетом Центральной Флориды (UCF).

Планетолог Фил Метцгер из UCF работал с Honeybee Robotics из Пасадены (штат Калифорния), которая разработала прототип космического корабля под названием World Is Not Enough («Мир недостаточно велик»), способного извлекать воду из астероидов и других планетарнвх тел для генерации пара и перемещения к следующей цели.

UCF предоставил необходимый материл для моделирования, а Метцгер провел компьютерную симуляцию, необходимую для того, чтобы Honeybee смогла создать прототип и опробовать идею на собственном предприятии 31 декабря. Команда также сотрудничала с Университетом аэронавтики Эмбри-Риддла в Дейтона-Бич (Флорида) для разработки первых опытных образцов паровых ракетных двигателей.

«Это потрясающе. WINE (краткое название корабля) смог успешно добыть почву, произвести ракетное топливо и запустить себя в воздух с помощью струи пара. Мы могли бы использовать эту технологию, чтобы попасть на Луну, Цереру, Европу, Титан, Плутон, полюса Меркурия, астероиду – в любое место, где есть вода и малый уровень гравитации», – отметил Метцгер, рассказывая о проведенной демонстрации.

WINE, размеры которого не превышают микроволновую печь, добывает воду с поверхности, а затем превращает ее в пар, чтобы выйти в космос и повторить процедуру. Следовательно, речь идет о ракете, в которой никогда не кончается топливо – теоретически ее можно отправить на бесконечную исследовательскую миссию.

По словам Метцгера, процесс работает в различных сценариях, зависящих от гравитации каждого объекта. Космический корабль использует развертываемые солнечные панели, чтобы получить достаточно энергии для добычи и производства пара, или же он может использовать небольшие устройства радиоактивного распада, расширив тем самым потенциальный радиус перелетов.

Метцгер потратил три года на разработку технологий, необходимых для воплощения этой идеи в жизнь. Он разработал новые уравнения и дополнительный метод для компьютерного моделирования паровой тяги, чтобы создать новейший подход и убедиться, что он действительно работает за пределами экрана компьютера.

Разработка этого типа космического корабля может оказать сильное влияние на будущие исследования. В настоящее время межпланетные миссии тут же прекращают, как только у космического корабля заканчивается топливо.

«Каждый раз мы теряем огромные деньги и время при строительстве и отправке космического корабля к различным объектам. WINE был спроектирован таким образом, что у него никогда заканчивалось ракетное топливо, поэтому его полеты будут обходиться в разы дешевле. Он также позволит сократить сроки изучения космоса, так как нам не нужно будет ждать постройки нового аппарата для исследования другого тела», – заявил Метцгер.

Проект является результатом программы NASA, связанной с передачей технологий малому бизнесу. Она предназначена для поощрения сотрудничества между университетами и частными компаниями, позволяющего быстро превращать научный прогресс в коммерческие продукты.

«Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству между NASA, учеными и промышленностью. Космические корабли, похожие на WINE, могут изменить способ исследования Вселенной», – отметил Крис Закни, вице-президент Honeybee Robotics.

Сейчас команда ищет партнеров для продолжения разработки небольших космических кораблей.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Исследователи разработали метод выявления вырабатывающих электричество бактерий
  2. Разработан новый алгоритм для решения археологических головоломок
  3. Ученые адаптировали природную мембрану для создания водородного топлива из воды

Эти новости могут вас заинтересовать

Subaru официально презентовала Impreza пятого поколения

В Альфе Центавра обнаруживаются землеподобные экзопланеты

В Японии начались тесты технологии распознавания лиц

Полет в космос имеет конкретную стоимость, сообщает «Роскосмос»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках