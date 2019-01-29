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ГАДЖЕТЫ

Приложение Apple FaceTime позволяло шпионить за собеседником перед разговором

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категория: ГАДЖЕТЫ

В американской компании Apple подтвердили информацию о том, что из-за ошибки приложение FaceTime давало возможность прослушивать собеседника перед разговором. Вскоре ею будет выпущено обновление, исправляющее данный баг.

Ранее владельцы гаджетов iPhone заметили, что могут слышать звуки с аппарата абонента, которого они вызывают еще до того, как он ответит на вызов. Подобные инциденты возникали только во время применения опции FaceTime.

Представитель компании отметил, что они знают о данной ошибке и уже работают над ее исправлением. Специалисты отмечают, что данный баг, скорее всего, появился из-за добавления Apple опции групповых видеозвонков, представленной прошлой осенью.

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