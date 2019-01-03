Премьера нового Mercedes-Benz GLB состоится этим летом

Западные издания опубликовали информацию о том, что вскоре состоится мировая премьера модели Mercedes-Benz GLB-Class. Продажа новинки начнется в конце текущего года.

Ранее были опубликованы шпионские фотоснимки авто, по которым удалось составить его примерный образ. Данная машина имеет более угловатый внешний вид по сравнению с GLA-Class, что позволило дизайнерам значительно увеличить объем свободного пространства в ней. К тому же у покупателей теперь появилась альтернатива.

Новинка создана на основе архитектуры MFA2, предназначенной для компактных автомобилей. По этой причине она оснащена теми же моторами, что и хэтчбек A-Class. Например, в Соединенных Штатах, ее оснастят турбированным силовым агрегатом объемом 2,0 литра, выдающим 188 «лошадок». В Европе на GLB установят 1,5-литровый дизельный двигатель.