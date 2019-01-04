Появился первый тизер нового электрокара Polestar 2

В свое время машина Polestar 1 наделала немало шума на рынке авто, поэтому шведы решили закрепить результат, выпустив первый тизер к следующему поколению модели.

Официальная премьера новинки должна пройти в скором будущем, однако точную дату создатели пока не назвали. Речь идет о 4-дверном «фастбэке», который в отличие от предыдущей версии будет оснащен только электромотором. По словам представителей компании, мощность силовой установки составит 400 «лошадок». На одном заряде автомобиль сможет проехать около 450 километров. Однако эти значения вполне могут поменяться ближе к релизу.

О салоне Polestar 2 почти ничего не известно. Ясно лишь, что в нем появится новый комплекс мультимедиа с Google Android HMI. В целом новинка очень похожа на Tesla Model 3. К тому же она будет продаваться по аналогичной стоимости (около 35 тысяч долларов). Ее выход состоится не раньше 2020 года.