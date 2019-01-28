Появилось видео с демонстрацией сразу двух новых смартфонов iPhone 11

На портале «Ютуб» появилось видео, демонстрирующее сразу два новых гаджета iPhone 11, официальный дебют которых намечен на осень 2019 года.

Речь идет о неофициальном ролике, на котором показаны рендеры девайсов, то есть финальный облик смартфонов в конечном итоге может оказаться совершенно другим. Однако видео создано на базе имеющихся сведений о новых моделях Apple. К примеру, скорее всего, новинки будут оснащены тройной камерой и экранным сканером отпечатков пальцев.

На опубликованных кадрах можно также увидеть мобильные устройства, окрашенные в красный цвет. Таким образом, можно предположить, что они тоже окажутся частью линейки Product Red. В качестве процессора, возможно, будет использоваться новейший A13 Bionic.