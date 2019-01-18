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ГАДЖЕТЫ

Появилось первое видео нового смартфона LG G8 ThinQ

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категория: ГАДЖЕТЫ

В Интернете был размещен первый ролик с демонстрацией гаджета LG G8 ThinQ. Появились также новые подробности о будущем флагмане южнокорейского производителя.

Данный девайс должен будет выйти в текущем году. Его оснастят 6,1-дюймовым экраном, который займет практически всю площадь передней панели. В верхней области дисплея в стильной «моноброви» будут размещены различные датчики и камера. На одной из боковых сторон появится качелька громкости, а на другой – слот для СИМ-карты и кнопка активации.

Инсайдеры добавляют, что LG оснастит свой смартфон мощным чипсетом Snapdragon 845 или новейшей моделью – 855. Первая демонстрация смартфона должна будет пройти на ежегодном мероприятии MWC, которое состоится в Барселоне.

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