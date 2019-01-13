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ГАДЖЕТЫ

Появилось первое фото смартфона OnePlus 7

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категория: ГАДЖЕТЫ

На интернет-портале Slashleaks был размещен первый фотоснимок гаджета OnePlus 7. Инсайдеры отмечают, что на нем демонстрируется прототип новинки.

Ожидается, что новую модель выпустят в двух вариантах: один из них получит вырез в виде капли на дисплее, а другой – простой экран. Ее корпус покрыт особым материалом, визуально уменьшающим рамки девайса.

Учитывая, что новый смартфон представляет собой флагман, аналитики предсказывают, что он будет оборудован мощным чипсетом Snapdragon 855. Объем его постоянной и оперативной памяти может составить 128 и 8 гигабайт соответственно. К тому же в СМИ отмечают, что новинка будет оснащена тройной камерой.

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