Появились первые фотографии серийного электрокара BMW i4

Фотошпионы наконец-то смогли запечатлеть на камеру серийный вариант электромобиля BMW i4. На опубликованных фотоснимках автомобиль покрыт камуфляжной пленкой.

Несмотря на видимую готовность машины, ее официальный дебют должен будет пройти лишь в 2021 году. Он составит конкуренцию американской Tesla Model 3. Если судить по размещенным фото, то новинка имеет схожие черты с концептом Vision Dynamics, продемонстрированным около двух лет назад на Франкфуртском мотор-шоу.

Электромобиль создан на основе архитектуры CLAR. Согласно неподтвержденной информации на одном заряде он сможет проехать почти 700 километров. До первой «сотни» ему удастся разогнаться за 4 секунды. К тому же его оснастят автопилотом 3-го уровня, то есть автомобиль сможет сам обгонять, останавливаться и перестраиваться на дороге, но при этом водитель сможет в любой момент взять управление под свой контроль.