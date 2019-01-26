Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Появились первые фотографии серийного электрокара BMW i4

Дата:
категория: АВТО

Фотошпионы наконец-то смогли запечатлеть на камеру серийный вариант электромобиля BMW i4. На опубликованных фотоснимках автомобиль покрыт камуфляжной пленкой.

Несмотря на видимую готовность машины, ее официальный дебют должен будет пройти лишь в 2021 году. Он составит конкуренцию американской Tesla Model 3. Если судить по размещенным фото, то новинка имеет схожие черты с концептом Vision Dynamics, продемонстрированным около двух лет назад на Франкфуртском мотор-шоу.

Электромобиль создан на основе архитектуры CLAR. Согласно неподтвержденной информации на одном заряде он сможет проехать почти 700 километров. До первой «сотни» ему удастся разогнаться за 4 секунды. К тому же его оснастят автопилотом 3-го уровня, то есть автомобиль сможет сам обгонять, останавливаться и перестраиваться на дороге, но при этом водитель сможет в любой момент взять управление под свой контроль.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Опубликован первый видеотизер нового Renault Clio
  2. Покореженный в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тыс долларов
  3. В Воронеже сфотографировали «семерку» с огромным глушителем

Эти новости могут вас заинтересовать

Nissan Leaf оказался самым популярным электрокаром в России

Составлен список самых ненадежных автомобилей в России

Nissan уверена в ажиотажном спросе на кроссовер Kicks с начинкой от Duster

Ретро Bugatti продан по рекордной цене

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках