Покореженный в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тыс долларов

На сайте Copart было опубликовано необычное объявление о продаже кроссовера Lamborghini Urus, который побывал в серьезном дорожно-транспортном происшествии, за 115 тысяч долларов.

Странность этого лота заключается в том, что у продаваемого премиального авто почти полностью покорежена передняя часть и моторный отсек, но при этом владелец все равно хочет получить за него почти 7 миллионов 500 тысяч рублей, а ведь новую модель можно взять за 13 миллионов 200 тысяч рублей.

Данный кроссовер имеет под капотом двухтурбинный бензиновый силовой агрегат объемом 4,0 литра и мощностью 650 «лошадок». До первой «сотни» он способен разогнаться менее чем за 4 секунды.