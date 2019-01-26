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КОСМОС

Планета Нибиру оставила загадочный след в Ярославле

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категория: КОСМОС

В Сети появилась информация о том, что жители города Ярославль недавно заметили в небе загадочное свечение. Многие конспирологи тут же заговорили о планете Нибиру.

Один из жителей города смог сделать несколько фотографий таинственной небесной аномалии. По его мнению, запечатленный им объект имеет непосредственное отношение к свету, который был оставлен гигантским космическим телом. Правда, никаких доказательств своим словам он не привел.

Некоторые уфологи пошли еще дальше, отметив, что на Планете X обитают инопланетяне, готовящиеся осуществить масштабное вторжение на Землю. Однако все их предсказания конца света никогда не сбывались. К тому же ученые не устают повторять, что никакой Нибиру на самом деле не существует.

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