Планета Нибиру оставила загадочный след в Ярославле

В Сети появилась информация о том, что жители города Ярославль недавно заметили в небе загадочное свечение. Многие конспирологи тут же заговорили о планете Нибиру.

Один из жителей города смог сделать несколько фотографий таинственной небесной аномалии. По его мнению, запечатленный им объект имеет непосредственное отношение к свету, который был оставлен гигантским космическим телом. Правда, никаких доказательств своим словам он не привел.

Некоторые уфологи пошли еще дальше, отметив, что на Планете X обитают инопланетяне, готовящиеся осуществить масштабное вторжение на Землю. Однако все их предсказания конца света никогда не сбывались. К тому же ученые не устают повторять, что никакой Нибиру на самом деле не существует.