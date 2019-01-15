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ГАДЖЕТЫ

Первый 5G-смартфон Samsung получит название Galaxy S10 X

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категория: ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Samsung вскоре выпустит свой первый гаджет с поддержкой технологии 5G, который получит наименование Galaxy S10 X. Дополнительная буква означает юбилей линейки и ее «расширение».

В Южной Корее продажи аппарата должны будут стартовать уже в конце этого марта, а его цена, возможно, составит 1500 долларов (около 100 тысяч рублей). «Младшие» модели линейки должны будут появиться пораньше – в первых числах марта.

По словам инсайдеров, новый девайс будет оснащен четверной задней камерой, 10 гигабайтами оперативной памяти и мощным процессором. Размер постоянной памяти у него и вовсе превысит 1000 гигабайт. Для продолжительной работы всего этого великолепия компания оснастила смартфон аккумулятором емкостью 5000 мА*ч.

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