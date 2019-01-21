Первые туристы полетят в космос в 2019 году

Павел Пушкин, глава «Космокурса», в рамках интервью с журналистами отметил, что первые космические туристы появятся уже в нынешнем году.

Правда, речь пока идет только о путешественниках, которых отправят в космическое пространство компании, работающие в США. Россия начнет осуществлять суборбитальные полеты лишь через шесть лет. Стоимость билета составит около двухсот-трехсот тысяч долларов, то есть не будет сильно отличаться от американского ценника. Зато российские ракеты будут подниматься на высоту до двухсот километров (в Соединенных Штатах они взлетают лишь на сто километров).

Руководитель «Космокурса» отметил, что космический туризм в РФ сможет окупить себя за десять лет, если за год компания сможет отправлять как минимум семьсот путешественников.