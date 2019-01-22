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КОСМОС

Пентагон потратил $22 млн на поиск инопланетян и создание телепорта

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категория: КОСМОС

Пентагоном был опубликован официальный документ о том, что он потратил около 22 000 000 долларов на исследования, связанные с поиском пришельцев и разработкой технологий из научной фантастики.

Оказалось, что военное ведомство тратило миллионы долларов налогоплательщиков на проектирование «невидимой дыры», в которой можно было бы прятать и хранить различные предметы, а также создание варп-двигателя для звездолетов, способных летать со световой скоростью. В отчете указываются и другие необычные проекты, например, разработка «металлического стекла».

Ранее в правительстве не признавали существование данной программы. Информация о ней появилась лишь благодаря СМИ, опубликовавшим соответствующие документы в Сети. Позднее стало известно, что проект был закрыт несколько лет назад из-за недостатка финансирования.

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