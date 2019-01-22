Orion Span создаст на орбите Земли космический отель

Представители Orion Span заявили, что компания собирается через 2 года вывести на орбиту космический отель, который будет состоять из нескольких отсеков станции под названием Aurora.

Специалисты отмечают, что она будет вращаться вокруг планеты на высоте в 320 километров. Одновременно в отеле смогут проживать не больше 6 человек: 2 члена экипажа и 4 туриста. За двенадцать ночей посетителям придется заплатить около девяти с половиной миллионов долларов. Их будут кормить высококачественной космической едой, а отдыхать они смогут в особых спальных ячейках.

Прежде чем отправить туристов в космос, их хорошенько подготовят к жизни на станции. Учебный курс продлится как минимум 3 месяца. В СМИ отмечают, что сейчас компания ищет инвесторов, которые готовы купить часть станции.