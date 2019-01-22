Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Orion Span создаст на орбите Земли космический отель

Дата:
категория: КОСМОС

Представители Orion Span заявили, что компания собирается через 2 года вывести на орбиту космический отель, который будет состоять из нескольких отсеков станции под названием Aurora.

Специалисты отмечают, что она будет вращаться вокруг планеты на высоте в 320 километров. Одновременно в отеле смогут проживать не больше 6 человек: 2 члена экипажа и 4 туриста. За двенадцать ночей посетителям придется заплатить около девяти с половиной миллионов долларов. Их будут кормить высококачественной космической едой, а отдыхать они смогут в особых спальных ячейках.

Прежде чем отправить туристов в космос, их хорошенько подготовят к жизни на станции. Учебный курс продлится как минимум 3 месяца. В СМИ отмечают, что сейчас компания ищет инвесторов, которые готовы купить часть станции.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Пентагон потратил $22 млн на поиск инопланетян и создание телепорта
  2. В Миссури местные жители запечатлели на видео НЛО с «кошачьими глазами»
  3. Первые туристы полетят в космос в 2019 году

Эти новости могут вас заинтересовать

Австралиец обнаружил на картах Google корабль пришельцев

Ученые предполагают, что у Солнца раньше был «брат-близнец»

Ученые рассказали, что ждет в будущем Землю и Млечный путь

К Земле приближается мертвая комета в форме черепа

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках