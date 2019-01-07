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ГАДЖЕТЫ

Опубликованы рендеры iPhone 2019 года с тройной камерой

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категория: ГАДЖЕТЫ

В Сети появились первые рендеры нового гаджета iPhone, демонстрация которого может состояться осенью текущего года. По словам инсайдеров, он будет оснащен тройной камерой.

Данная информация официально никем не подтверждена, а потому пока что является только слухом. Согласно ей компания Apple собирается презентовать на традиционной осенней конференции сразу 3 новые модели: одна относится к бюджетному классу, а другие – к премиальному. Эксперты отмечают, что производителю придется хорошенько постараться, чтобы повысить продажи своих смартфонов, которые заметно просели в прошлом году.

Один из премиум-девайсов, возможно, оснастят камерой сразу с тремя модулями, расположенной в задней части аппарата. Инсайдеры отмечают, что новый iPhone находится на тестировании у инженеров, а потому вполне может быть изменен в будущем.

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