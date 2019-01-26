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АВТО

Опубликован первый видеотизер нового Renault Clio

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категория: АВТО

Французским автопроизводителем был размещен первый тизер обновленного варианта модели Clio. Его официальная демонстрация состоится 28 января.

Судя по опубликованному ролику, новинка будет иметь более агрессивную переднюю часть, чем предыдущая модель – на это указывают узкие фары и немного клиновидный бампер. На задних дверях ручки все так же будут скрыты под стойками. Автомобиль разработан на основе той же архитектуры, что и Nissan Micra.

Под капотом автомобиля расположен бензиновый мотор объемом 1,0 литр. Помимо него покупатели смогут также выбрать дизель объемом 1,5-литра или 1,3-литровый V4. В будущем официальные дилеры смогут также предложить модификацию RS со сравнительно мощными двигателями.

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