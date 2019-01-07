Новый кроссовер Skoda Kamiq пользуется в Китае ажиотажным спросом

В КНР прошлым летом стартовали продажи нового компакт-кросса Skoda Kamiq. Всего за полгода он смог разойтись в количестве 33 тысяч авто, став наиболее продаваемой моделью марки на китайском рынке.

На сегодняшний день данный автомобиль можно приобрести за 110 тысяч юаней (около 1 миллиона 100 тысяч рублей). В плане своих размеров он практически не уступает южнокорейскому кроссоверу Hyundai Creta. Уже базовая версия авто оснащена мульти-рулем, системой стабилизации, ABS и другими подобными элементами. Топовые модификации имеют парктроники, огромный сенсорный экран и видеокамеру для заднего обзора.

В настоящее время Kamiq продается только с одним мотором на выбор. Речь идет о бензиновом атмосферном двигателе объемом 1,5 литра и мощностью 110 «лошадок». Он может работать как с 6-скоростной автоматической трансмиссией, так и с 5-ступенчатой МКПП.