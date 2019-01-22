Новый кроссовер Kia KX1 пользуется огромным спросом в Китае

На авторынке Китая в августе 2018 года начались продажи недорогого компакт-кросса Kia KX1, и уже к декабрю его тираж превысил 20 000 штук. В результате он стал вторым самым популярным кроссовером бренда.

Новинка является удешевленным вариантом Stonic и отличается от оригинала иной задней оптикой, переделанными боковыми зеркалами, передними фарами в виде бумерангов и доработанным передним бампером. Салон автомобиля тоже был изменен: в нем появился другой руль, круглые воздуховоды и сенсорный экран.

Что касается линейки двигателей KX1, то она включает в себя два турбированных мотора объемом 1,4 литра, мощность которых составляет 100 и 95 «лошадок». Они могут работать как вместе с 6-скоростной МКПП, так и с автоматической трансмиссией с таким же числом передач. Приобрести новинку можно за 70 тысяч юаней (около 690 тысяч рублей).