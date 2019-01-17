Nissan выпустит новую версию кроссовера X-Trail

Японский автопроизводитель собирается выпустить обновленный вариант модели X-Trail для авторынка России. Его продажи должны начаться в декабре 2019 года.

В результате следующее обновление окажется уже вторым по счету для текущей генерации кроссовера. Как и раньше, автомобиль будет слегка изменен как внешне, так и внутренне. Однако, линейка моторов, судя по всему, останется без изменений. На сегодняшний день она состоит из бензиновых моторов объемом 2,5 и 2,0 литра, выдающих 171 и 144 «лошадки» соответственно. В продаже также имеется версия с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 «лошадей».

Все двигатели могут работать как с 6-скоростной МКПП, так и с вариатором. В продажу поступят и полноприводные версии. Однако Nissan пока никак не прокомментировала данную информацию, поэтому не исключено, что агрегаты все же будут изменены.