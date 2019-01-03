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Астрономия

NASA попытается изменить орбиту астероида в 2022 году

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категория: Астрономия, КОСМОС

В NASA собираются попробовать поменять орбиту астероида в 2022 году в ходе реализации проекта DART. Для этого они отправят в следующем году космический аппарат к объекту Дидим.

По словам Нэнси Шабо, американского планетолога, эта миссия включает в себя длительные наблюдения за космическим телом с использованием телескопов, так как для отправки к нему аппарата необходимо точно знать, где оно будет расположено в тот или иной период времени. Затем зонд врежется в спутник астероида на скорости 6 километров в секунду. Последствия этого столкновения будут зафиксированы телескопами и малоразмерным спутником, разработанным в Италии.

Данный эксперимент позволит ученым получить данные, которые могут понадобиться им на тот случай, если на планету будет лететь огромный астероид. Что касается Дидима, то его диаметр составляет 800 метров. Он не угрожает Земле, так как в последний раз пролетел в 7 миллионах километрах от нее.

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