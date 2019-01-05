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КОСМОС

Над Канадой возник мощный «луч света» с МКС

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категория: КОСМОС

Над территорией Канады был замечен мощный «луч света», который ранее многие наблюдали на МКС. Один из очевидцев произошедшего разместил соответствующий ролик в Сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть гигантский красноватый луч, проходящий через облака над жилым районом Эдмонтона. Большинство пользователей были удивлены увиденным и не смогли дать какого-либо объяснения данному явлению. Другие предположили, что оно является результатом активации системы HAARP, якобы предназначенной для управления погодой.

Автор видео тоже не знает, что именно он смог запечатлеть на камеру. Однако многие указали на тот факт, что ранее схожие столбы света можно было наблюдать на космической станции. Уфологи тут же отметили, что они точно связаны с инопланетянами.

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