На российском разгонном блоке «Фрегат» для спутников One Web обнаружена трещина

В рамках проведения плановой проверки перед стартом разгонного блока «Фрегат», который 20 февраля должен был запустить в космос спутники One Web с космодрома Куру, специалисты обнаружили на нем микротрещину.

Данная неполадка может стать причиной отмены запуска ракеты-носителя, так как есть немалая вероятность отправки разгонного блока обратно в Российскую Федерацию. На данный момент времени отверстие, обнаруженное на трубопроводе, пытаются заделать сотрудники НПО им. Лавочкина, которые и изготовили данное оборудование.

Если же говорить о причинах возникновения трещины, то эксперты считают, что она появилась из-за продолжительной перевозки «Фрегата» из РФ на территорию Французской Гвианы. Если старт ракеты будет отменен, то его, вероятнее всего, перенесут на конец марта.