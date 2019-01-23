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КОСМОС

На Марсе обнаружено обезображенное «лицо» пришельца

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категория: КОСМОС

Скотт Уоринг, специалист в сфере уфологии, смог увидеть на новых фотоснимках марсианской поверхности «лицо» инопланетянина, находящееся в ужасном состоянии.

Согласно словам уфолога ему удалось заметить верхнюю часть головы пришельца на изображениях, снятых ровером Curiosity. Эксперт заявил, что таинственное создание имеет большой нос в виде картошки и маленькую челюсть. Рот инопланетянина открыт, словно он кричал, когда умирал. Охотник за НЛО уверен, что нашел новое доказательство того, что на Марсе раньше существовала развитая цивилизация.

Пользователи начали активно обсуждать опубликованный снимок. Некоторые из них согласились с доводами уфолога, а другие заявили, что он пытается принять желаемое за действительное. Ученые отмечают, что на фотографии изображен обычный булыжник причудливой формы.

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