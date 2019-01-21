На eBay появилось объявление о продаже шестиколесного Mercedes-Benz ML

На интернет-сервисе eBay было опубликовано объявление о реализации уникальной модели Mercedes-Benz ML с колесной формулой 6×4 «всего» за 26 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей).

Данный автомобиль является неплохой альтернативной сверхдорогого Mercedes G63 AMG с шестью колесами. В настоящий момент времени он находится в Великобритании, в графстве Ноттингем. Внедорожник получил массу улучшений, например, 6-цилиндровый двигатель объемом 3,2 литра и обвес от линейки AMG.

К тому же владелец авто оснастил его большими оригинальными колесными дисками диаметром 18 дюймов. Интересен тот факт, что мотор для этого автомобиля был куплен в странах СНГ. Указано также, что внедорожник обладает высокой проходимостью.