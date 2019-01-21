Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

На eBay появилось объявление о продаже шестиколесного Mercedes-Benz ML

Дата:
категория: АВТО

На интернет-сервисе eBay было опубликовано объявление о реализации уникальной модели Mercedes-Benz ML с колесной формулой 6×4 «всего» за 26 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей).

Данный автомобиль является неплохой альтернативной сверхдорогого Mercedes G63 AMG с шестью колесами. В настоящий момент времени он находится в Великобритании, в графстве Ноттингем. Внедорожник получил массу улучшений, например, 6-цилиндровый двигатель объемом 3,2 литра и обвес от линейки AMG.

К тому же владелец авто оснастил его большими оригинальными колесными дисками диаметром 18 дюймов. Интересен тот факт, что мотор для этого автомобиля был куплен в странах СНГ. Указано также, что внедорожник обладает высокой проходимостью.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Концепт Ford Shelby GR-1 с двигателем V8 выпустят ограниченным тиражом
  2. В продажу поступил обновленный кроссовер Haval H6 Coupe
  3. В Сети новый BMW X3 M полностью рассекречен до премьеры

Эти новости могут вас заинтересовать

Toyota презентовала обновленный минивэн Estima 2016 года

Уникальная мотоколяска «Циклоп» выставлена на продажу за 2,15 млн рублей

Suzuki собирается показать концептуальный кроссовер e-Survivor

Начался предсерийный выпуск машин проекта «Кортеж»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках