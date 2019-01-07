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АВТО

На «Авито» за 500 тыс рублей продают 6-колесный пикап «Нива»

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категория: АВТО

На портале «Авито» было размещено объявление о продаже оригинального пикапа «Нива», оснащенного шестью колесами и созданного на основе автомобиля, выпущенного в 2002 году.

Автомобиль продается в Москве за полмиллиона рублей. Он оборудован большой грузовой кабиной, а также мотором от «ГАЗели» объемом 2,4 литра и мощностью 150 «лошадок». Владелец авто отмечает, что оно может на равных конкурировать с 6-колесным Mercedes-AMG G63, который стоит свыше 10 миллионов рублей.

В рамках серьезной модификации «Нива» была оснащена дополнительной осью, бампером из стали, гидроусилителем рулевого колеса и блокировками мостов. После модернизации автомобиль проехал 100 тысяч километров. На машину также установили дополнительную светотехнику.

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