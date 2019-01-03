Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

«Мустанг» по-русски: блоггер показал уникальную «Волгу El Camino»

Дата:
категория: АВТО

Автомобильный видеоблогер AcademeG продемонстрировал уникальный вариант советской «Волги», который в результате тюнинга стал похож на американский мускул кар прошлого века.

Необычная машина получила название El Camino в честь одноименного авто Chevrolet. На нее установили бензиновый 8-цилиндровый мотор мощностью 300 «лошадок» от «Тойоты», работающий вместе с современным «автоматом». У автомобиля также убрали подвеску и тормоза, заменив их более современными аналогами от ГАЗ-31105.

Однако сильнее всего впечатляет салон и внешний вид автомобиля. Интерьер сочетает в себе советский и американский стили, к примеру, рулевое колесо и панель приборов остались прежними, а сиденья заменены кожаными креслами. Пол и вовсе теперь деревянный. Тюнеры отмечают, что на реализацию этого проекта у них ушло 3 миллиона рублей.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Hyundai покажет автомобиль с «ногами» на CES-2019
  2. Премьера нового Mercedes-Benz GLB состоится этим летом
  3. В Краснодаре полицейские задержали попавшего на видео дрифтера

Эти новости могут вас заинтересовать

«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник, но сохранит выпуск Lada 4х4

Швейцарские студенты создали гибрид электрокара, велосипеда и скутера

Tesla собирается открыть официальные представительства в России

УАЗ опубликовал серию роликов в качестве ответа на критику нового «Патриота»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках