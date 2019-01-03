«Мустанг» по-русски: блоггер показал уникальную «Волгу El Camino»

Автомобильный видеоблогер AcademeG продемонстрировал уникальный вариант советской «Волги», который в результате тюнинга стал похож на американский мускул кар прошлого века.

Необычная машина получила название El Camino в честь одноименного авто Chevrolet. На нее установили бензиновый 8-цилиндровый мотор мощностью 300 «лошадок» от «Тойоты», работающий вместе с современным «автоматом». У автомобиля также убрали подвеску и тормоза, заменив их более современными аналогами от ГАЗ-31105.

Однако сильнее всего впечатляет салон и внешний вид автомобиля. Интерьер сочетает в себе советский и американский стили, к примеру, рулевое колесо и панель приборов остались прежними, а сиденья заменены кожаными креслами. Пол и вовсе теперь деревянный. Тюнеры отмечают, что на реализацию этого проекта у них ушло 3 миллиона рублей.