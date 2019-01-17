Motorola возродит легендарную раскладушку RAZR

Американский производитель гаджетов Motorola занят разработкой нового варианта легендарного раскладного аппарата RAZR.

Согласно словам инсайдера девайс будет выполнен в корпусе раскладушки, но при этом будет оснащен полноценным складным экраном. Его диагональ и разрешение все еще неизвестны. К тому же не ясно, какой окажется внешность смартфона. Скорее всего, компания анонсирует данную модель в следующем месяце. Она выпустит не более 200 000 штук, причем стоимость одного устройства составит 1500 долларов (около 100 тысяч рублей).

Выход RAZR V3 состоялся около 15 лет назад. На то время она обладала эффектной внешностью, сравнительно тонким корпусом и красивой подсветкой клавиатуры. Производителю удалось реализовать свыше 130 000 000 аппаратов, поэтому в 2006 году его назвали самым культовым мобильником планеты.