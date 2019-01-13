Mitsubishi показала супервнедорожную Delica D:5 нового поколения

Японский автопроизводитель Mitsubishi продемонстрировал экспедиционный вариант концепт-кара D:5 на мотор-шоу в Токио.

От обычной комплектации новинка отличается крупными вседорожными покрышками, подножками из металла и красными брызговиками. К тому же на автомобиле установлены дополнительные светодиодные огни, бамперы с серебристыми накладками и багажное отделение на крыше. В салоне можно увидеть массу элементов красного цвета.

На новинке установлен мотор 4N14 объемом 2,3 литра и мощностью 173 «лошадки». Он работает вместе с 8-скоростным «автоматом». Данная модель является полноприводной. Представители компании не сообщили, планируется ли выпустить серийную версию прототипа.