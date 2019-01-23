Минпромторг показал процесс создания «президентского» лимузина Aurus на видео

Представители российского Минпромторга опубликовали в Интернете видеоролик, где показано изготовление лимузина Aurus Senat, предназначенного для президента РФ.

Автомобиль разработан в ходе проекта «Кортеж», реализация которого началась около шести лет назад. В сообщении отмечается, что он дал возможность консолидировать возможности отечественной автомобильной промышленности и организовать взаимодействие между отраслями. Все это позволило вывести автопром России на совершенно новый уровень.

Лимузин был впервые использован в мае предыдущего года, когда Владимир Путин отправился на церемонию инаугурации. Ранее Олег Осипов, пресс-секретарь Дмитрия Медведева, отметил, что данный автомобиль будет также использоваться премьер-министром.