Lighting Motorcycles готовит к выпуску новую модель электробайка

Представители крупного стартапа Lighting Motorcycles сообщили о том, что скоро начнется прием предзаказов на новый электрический мотоцикл LS-18.

Официальный дебют новинки запланирован на март 2019 года. Приобрести ее можно будет за 13 000 долларов (около 858 000 рублей по текущему курсу). Модель также получит «заряженный» вариант с подзаголовком Carbon Edition, однако его стоимость, технические параметры и дата выхода названы не были.

Стандартный LS-18 сможет проехать на одном заряде до 230 километров. Полностью зарядить аккумуляторную батарею мотоцикла можно будет всего за 35 минут. Владелец байка сможет разогнать его до 240 км/ч.