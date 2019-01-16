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АВТО

Lexus раскрыл российские цены на кроссовер UX

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категория: АВТО

Официальные дилеры Lexus в России объявили о старте приема заявок на компакт-кросс UX. Приобрести новинку можно за 2 миллиона 316 тысяч рублей.

На российском авторынке в продажу поступят две версии модели: 200 и 250h. Первая оборудуется бензиновым 2,0-литровым агрегатом мощностью 150 «лошадок», работающим вместе с вариатором. На второй установлена гибридная силовая установка, общая мощность которой равна 178 «лошадям». К тому же каждый из этих вариантов UX имеет несколько модификаций на выбор.

Даже базовая комплектация автомобиля имеет двухзонный климат-контроль, адаптивные передние фары, круиз-контроль, ионизатор воздуха, кожаную обивку, регулировки для передних кресел и мультифункциональный руль. К тому же новинка обладает новейшим электронным комплексом безопасности.

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