Lexus покажет в Детройте кабриолет LC Convertible

Японский автопроизводитель Lexus представил концепт-кар LC Convertible, официальный дебют которого должен будет пройти на Детройтском мотор-шоу в середине текущего месяца.

Кабриолет мало чем отличается от обычного купе – у него отсутствует крыша и обновлена задняя часть. Интерьер тоже поменялся не сильно: установлены кресла, покрытые белой кожей, а также появились элементы дизайна черного цвета и желтая прострочка. В компании ничего не сообщили о возможности выхода серийной версии модели.

Отметим, что обычная модель LC оборудована атмосферным мотором V8 объемом 5,0 литра и мощностью 477 «лошадок». К тому же можно приобрести вариант с гибридной установкой, состоящей из электродвигателя и ДВС объемом 3,5 литра. Общая мощность установки составляет 355 «лошадей».