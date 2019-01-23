Land Rover разнесли в щепки из танка и гранатомета в зрелищном видео

Эксперты часто бьют, ломают и разбивают автомобили в рамках краш-тестов, желая проверить их прочность. Однако до этого момента никто из них еще не пробовал выстрелить в машину из танка и гранатомета.

На известном видеоканале FullMag в YouTube группа специалистов решила испытать на прочность внедорожник Land Rover Discovery, выстрелив в него из танкового орудия и ракетницы. Первый выстрел был произведен из американского танка M60 «Паттон». Его снаряд угодил прямиком в двигатель автомобиля, разорвав его на маленькие кусочки. Впрочем, салон автомобиля пострадал не очень сильно. Можно даже предположить, что задние пассажиры вполне могли бы пережить подобный взрыв.

Однако удар из гранатомета все равно бы не оставил им ни малейшего шанса, так как он превратил заднюю часть машины в настоящее месиво. Видимо, авторы видео решили показать пользователям, что, несмотря на свои высокие показатели безопасности, Rover Discovery не сможет пережить реальные боевые действия.