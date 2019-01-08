Lamborghini показала обновленный суперкар Huracan Evo

В Сети были опубликованы первые фотоснимки обновленного суперкара Lamborghini Huracan Evo. Инсайдеры отмечают, что получили их с помощью приложения Unica, доступного по приглашениям.

Автомобиль имеет новый внешний вид, так как на нем были установлены другие бамперы, взятые из версии Performante. Из этой модификации была также взята система выхлопа, у которой патрубки находятся гораздо ниже, чем у стандартной версии. Дизайнеры также разместили на машине спойлер и видоизмененный диффузор.

По словам журналистов, опубликовавших фотографии, новинка обладает огромным сенсорным экраном и обновленным комплексом мультимедиа. На ней также установлен 10-цилиндровый двигатель мощностью 620 «лошадок».