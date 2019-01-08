Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Lamborghini показала обновленный суперкар Huracan Evo

Дата:
категория: АВТО

В Сети были опубликованы первые фотоснимки обновленного суперкара Lamborghini Huracan Evo. Инсайдеры отмечают, что получили их с помощью приложения Unica, доступного по приглашениям.

Автомобиль имеет новый внешний вид, так как на нем были установлены другие бамперы, взятые из версии Performante. Из этой модификации была также взята система выхлопа, у которой патрубки находятся гораздо ниже, чем у стандартной версии. Дизайнеры также разместили на машине спойлер и видоизмененный диффузор.

По словам журналистов, опубликовавших фотографии, новинка обладает огромным сенсорным экраном и обновленным комплексом мультимедиа. На ней также установлен 10-цилиндровый двигатель мощностью 620 «лошадок».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. «Яндекс» объявил о начале испытаний своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
  2. Трековый суперкар Brabham BT62 получит модификацию для общественных дорог
  3. Renault собирается привезти в Россию новый Dokker Stepway

Эти новости могут вас заинтересовать

В России изменятся правила регистрации новых автомобилей

Volkswagen представит в Париже бюджетный электромобиль

Ford опубликовал тизеры Mustang и Bronco новых поколений

Представлен концептуальный внедорожник концерна «АвтоВАЗ»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках