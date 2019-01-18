Lada Granta лидирует на рынке России второй месяц подряд

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало новую информацию о продажах машин на рынке России. Первое место в списке снова получила Lada Granta.

«Гранта» смогла разойтись тиражом в 12,5 тысячи автомобилей за декабрь прошлого года. По мнению специалистов, популярность модели связана с большим количеством различных кузовов и сравнительно низкой ценой. На 2-й строчке оказалась еще одна российская машина – «Веста», которая нашла более 11,6 тысячи новых покупателей.

На 3-е место попала южнокорейская Kia Rio, продажи которой за отчетный период составили 8,6 тысячи авто. Неплохие показатели также продемонстрировали: Volkswagen Polo и Hyundai Creta, однако они все равно отстают от лидеров на нескольких тысяч проданных машин.