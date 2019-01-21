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АВТО

Концепт Ford Shelby GR-1 с двигателем V8 выпустят ограниченным тиражом

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категория: АВТО

Данный концепт-кар был впервые продемонстрирован широкой публике в 64-м году прошлого века, однако позднее он был убран в «дальний ящик» из-за низкого спроса на линейку Ford GT.

Недавно сотрудники тюнинг-ателье Superformance смогли заключить сделку с американским автопроизводителем Ford, связанную с выпуском Shelby GR-1 в ограниченном количестве. Появились первые подробности данного проекта. На автомобиль не станут устанавливать 6,4-литровый V10 – вместо этого на него поставят двигатель V8. Он будет работать с 6-скоростной МКПП.

Компания собирается выпустить ровно 325 единиц новой модели, однако первые экземпляры будут входить в специальную версию и обладать кузовом, полностью изготовленным из алюминия. По желанию покупателей, их могут покрасить или просто отполировать.

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