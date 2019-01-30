Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

КамАЗ представил новое поколение строительных грузовиков

Дата:
категория: АВТО

Российский производитель КамАЗ этой весной начнет выпуск строительных грузовиков следующей генерации. Первой моделью окажется тягач 54901.

Ранее в Сети были размещены первые фотоснимки грузовой машины. Пользователям понравился ее внешний вид. Сходство с зарубежными аналогами прослеживается из-за унификации некоторых элементов кабины с 4-го поколения Mercedes Actros. Однако он будет стоить дешевле своих западных конкурентов как минимум на 10-20 процентов.

В компании также отмечают, что грузовой автомобиль получит совершенно новый 12-литровый дизельный мотор российского производства. Его мощность будет варьироваться от 380 до 550 «лошадей» в зависимости от выбранного варианта. На него планируется выдавать гарантию размером в 1,5 миллиона километров.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. АвтоВАЗ назвал стоимость и дату начала продаж Lada Vesta Sport
  2. Kia покажет кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве
  3. В России скоро начнутся продажи китайского пикапа JAC T6

Эти новости могут вас заинтересовать

Названа дата премьеры нового Volkswagen Touareg

В РФ количество электромобилей превысило 1 тысячу единиц

Кроссовер Hyundai Creta снова стал самой популярной моделью марки в России

В Минтрансе рассчитывают, что движение грузовиков по Крымскому мосту начнется с октября

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках