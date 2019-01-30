КамАЗ представил новое поколение строительных грузовиков

Российский производитель КамАЗ этой весной начнет выпуск строительных грузовиков следующей генерации. Первой моделью окажется тягач 54901.

Ранее в Сети были размещены первые фотоснимки грузовой машины. Пользователям понравился ее внешний вид. Сходство с зарубежными аналогами прослеживается из-за унификации некоторых элементов кабины с 4-го поколения Mercedes Actros. Однако он будет стоить дешевле своих западных конкурентов как минимум на 10-20 процентов.

В компании также отмечают, что грузовой автомобиль получит совершенно новый 12-литровый дизельный мотор российского производства. Его мощность будет варьироваться от 380 до 550 «лошадей» в зависимости от выбранного варианта. На него планируется выдавать гарантию размером в 1,5 миллиона километров.