Как выбрать хостинг для веб-сайта

Каждая уважающая себя фирма имеет свой личный сайт. Благодаря нему, работа становится легче, проще и интереснее. Чтобы добиться создания хорошего сайта, нужно верно подобрать хостинг.

Какой выбор будет наилучшим

Чтобы получить хороший и качественный результат, нужно обязательно проверить срок службы хостинга. Если эта фирма оказывает свои услуги меньше чем шесть месяцев, об этом стоит задуматься. Конечно, это не показатель. Все с чего-то начинают. Но, чтобы снизить возможные риски, лучше отдать предпочтение уже авторитетным и известным организациям.

Кроме срока существования, нужно обязательно изучить репутацию и комментарии. Чтобы отзывы были как можно более объективными, нужно поискать их на разных тематических форумах и порталах. Можно пообщаться с теми, кто пользовался этим хостингом, и выяснить всю подноготную.

Не стоит прельщаться низкой стоимостью

Если стоимость какого-то молодого хостинга ниже, это не значит, что он лучше. Чтобы не прогадать, придется найти нечто среднее между качеством хостинга и его стоимостью. Очень часто компании, которые существуют совсем недавно, ставят цены гораздо ниже, чем уже известные и авторитарные. Бывает и так, что заказчик хочет купить не хостинг, а сервер. В таком случае можно обратиться к Dedicated или VPS. Цена, конечно, будет высокой, но уровень качества – на высоте. Прежде чем произвести заказ, нужно изучить все аспекты сервера: дисковое пространство, скорость, память, мощность и т.д.

Важны только те тарифные планы, которые содержат нужные услуги

Перед выбором тарифного плана, появляется важная задача – представить себе потенциальный размер портала. Не стоит покупать много гигабайтов под небольшие проекты. Иначе траты не окупятся. Как показывает статистика, для обычного нормального ресурса будет достаточно одного гигабайта места. Если проект в своем составе содержит только HTML код, для него не понадобится покупать тариф, который поддерживает PHP и SQL. Практически восемьдесят процентов услуг, которые дают хостинги, остаются невостребованными.

Но, если перед будущим владельцем портала стоит более серьезная задача – получить в итоге серьезный и мощный проект для корпорации или фирмы, и т.п., понадобится избрать хороший и качественный хостинг. Например, хостинг vps серверов ntvps (аренда VPS). Он предлагает всем своим потенциальным заказчикам применить пробный и бесплатный доступ, на семь дней.

Главные достоинства этого хостинга:

1. Применение SSD-дисков позволяет быстро и легко облегчить работу будущего сайта.

2. Виртуализация KVM реализовывает шаблон (аналог) сервера, который точно выделит все необходимые ресурсы.

3. Хостинг имеет в своей базе автоустановку CMS за одно нажатие кнопки.

Выбор этого исполнителя может дать много преимуществ. Например, постоянный мониторинг, защита от веб-угроз и т.д.

Не стоит выбирать бесплатные хостинги. Они ограничивают заказчика в правах, оставляют на сайте много лишней рекламы и т.п. Это неприемлемо для будущего качественного и профессионального проекта. Бесплатный хостинг может казаться привлекательным, но на деле это не так. Услуги могут оказаться в итоге не полностью выполненными, и некачественными. Реклама используется в качестве платы за услуги. По крайней мере, она появляется на готовом портале под такой формулировкой. Качественной защиты от вредоносных программ также не предоставят.

Как видно из всего выше сказанного, для создания качественного, удачливого и интересного портала, необходимо обратиться к платному хостингу. Он предоставит профессиональное выполнение всех аспектов заказа, без нареканий.