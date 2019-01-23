Изменение климата может превратить водоносный горизонт Земли в бомбу замедленного действия

Подземные воды являются одним из наиболее важных ресурсов на Земле. Люди используют около 77 миллиардов галлонов подземных вод каждый день – почти все они добываются из осадочных горных пород с различной степенью водопроницаемости, известных как водоносный горизонт или аквифер. Новое научное исследование показывает, что если изменение климата нанесет ущерб подземным водам Земли, то это приведет к появлению экологической «бомбы замедленного действия», последствия от которой распространятся на всю планету. И мы можем даже не узнать об ее срабатывании, пока не станет слишком поздно.

Более 2-х миллиардов людей по всему миру используют подземные воды в качестве основного источника воды. Эта вода восполняется благодаря процессу, известному как подпитка водоносного горизонта, и в настоящее время она включает как естественные, так и искусственные решения. Однако оба этих метода базируются на природном источнике – осадках, которые проникают в водоносный горизонт через ручьи и озера.

Если дожди внезапно замедлят процесс подпитки аквифера, то последствия этого могут оказаться крайне разрушительными для всего водоносного горизонта, который постоянно нуждается в восполнении. Полученный ущерб будет крайне трудно устранить.

«Наши исследования показывают, что системам подземных вод требуется гораздо больше времени, чтобы реагировать на изменение климата, в сравнении с поверхностными водами. К тому же только половина всех мировых потоков подземных вод в полной мере реагирует на внешние факторы в масштабе одного поколения людей (около 100 лет)», – отмечает Марк Катберт из Школы исследования Земли и океана Университета Кардифф при беседе с прессой.

«Наблюдаемый нами сейчас эффект значительно отстает от изменений, происходящих в климате. Система обладает памятью, и в некоторых местах она оказывается очень большой».

Используя результаты модели подземных вод в сочетании с наборами гидрологических данных, Катберт и его команда смогли показать, как система подземных вод, вероятнее всего, будет реагировать на изменение климата в отдаленном будущем.

Эти системы заметно различаются в разных уголках планеты. Влажные водоносные горизонты, как во Флориде, смогут пополняться быстрее, а такие засушливые места, как Аризонский бассейн реки Верде, наоборот, будут быстро терять влагу.

«Некоторые области подземных вод, которые находятся под Сахарой, в настоящее время все еще реагируют на изменение климата, произошедшего 10 000 лет назад, когда в регионе было намного влажнее. Мы прекрасно знаем о существовании огромных временных лагов», – отметил Катберт, беседуя с журналистами.

В целом ученые прогнозируют, что глобальное потепление усилит нынешние процессы. Сухие области станут более сухими, а влажные районы – более влажными. Это может привести к опасно неравномерной ситуации в мире с точки зрения водоснабжения.