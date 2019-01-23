Истребители F-22 получили первую напечатанную на 3D-принтере деталь

3D-печать наконец-то добралась и до военной авиационной промышленности. ВВС США напечатали и установили новый титановый запасной элемент для стелс-истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Пентагон надеется, что это событие станет началом новой эпохи в авиапроме, так как аддитивное производство позволяет создавать новые, более прочные детали для устаревших самолетов за значительно меньшее время, чем при классическом производстве.

Рассматриваемая деталь является довольно незначительной частью самолета – кронштейном, установленным в защитной панели в кабине F-22. Первоначально изготавливаемые из алюминия эти детали заменяются в 80 процентах случаев при техническом обслуживании «Рапторов». По данным, опубликованным военно-воздушной базой Хилл, новая запасная часть изготовлена из титанового порошка. Процесс ее создания базируется на плавлении порошковых слоев с помощью лазера и их соединении друг с другом для получения необходимой формы.

В отличие от алюминиевой детали, титановая запчасть (как показано на изображении выше) не подтверждена коррозии, поэтому после ее установки она может заметно продлить срок службы самолета. Специалисты будут внимательно наблюдать за износоустойчивостью новой детали и, если срок ее службы будет подтвержден, то аналогичные части появятся на всех F-22. Деталь была установлена в комплексе Odgen Air Logistics на военно-воздушной базе Хилл (штат Юта), где все Raptor отправляются на техобслуживание. Часть была заказа и установлена 574-й авиационной эскадрой технического обслуживания.

Поскольку самолеты со временем стареют, их детали неизбежно изнашиваются, причем с все большей скоростью, а это означает, что техника проводит значительное время на обслуживании. К тому же становится все труднее достать запасные части для самолетов, которые больше не производятся (серийное производство F-22 Raptor было завершено в 2012 году). В результате могут пройти месяцы, прежде чем прибудет заказанная деталь.

Однако 3D-печать позволяет ВВС быстро производить любые необходимые детали. В военно-воздушных силах отмечают, что если данный кронштейн покажет с себя с лучшей стороны, то будущие заказы на него могут быть выполнены всего за три дня.

Разумеется, 3D-печать является сравнительно новой технологией, а ее сервис все еще находится на ранних стадиях использования, поэтому она пока не предназначена для замены стандартных деталей. В результате специалистам предстоит проделать огромную работу, прежде чем они смогут получить одобрение на использование напечатанных запчастей для высокопроизводительных реактивных истребителей.

По словам менеджера Lockheed Martin, связанного с данным процессом, специалистам пришлось заняться сложным проектированием, модифицировать технологию печати и пройти несколько стресс-тестов, чтобы убедиться, что полученная деталь сможет выдержать все нагрузки. Он добавил, что работы было так много, что сотрудники решили выбрать второстепенную деталь.

В дополнение к кронштейну, компания собирается напечатать для F-22 еще как минимум пять деталей.