Исследователи создали новый сверхбыстрый инструмент зонирования пространства

Долинно-речные ландшафты и источники пресной воды имеют первостепенное значение для нормальной жизнедеятельности человека и социально-экономического роста региона. Гидрологи прекрасно знают, что определение границ речной поймы зачастую является первым и решающим шагом для развития любого города или составления плана защиты окружающей среды.

Зонирование поймы обычно осуществляется с использованием сложных гидродинамических моделей, однако результаты моделирования могут широко варьироваться в зависимости от примененного метода, и до сих пор не было найдено доступной объединяющей базы для глобального картирования пойм.

Однако с ростом доступности технологий дистанционного зондирования ученые получили возможность изучить огромный набор данных высокого разрешения, позволяющих исследовать свойства земной поверхности в масштабе всей планеты.

В результате международная команда ученых, включая Энрике Вивони, профессора из Университета штата Аризона и гидролога из Школы исследования Земли и космоса, опубликовала первую всеобъемлющую карту пойм Земли в высоком разрешении в журнале Nature Scientific Data.

«Прогресс, достигнутый в области дистанционного зондирования, действительно произвел настоящую революцию в области наблюдения за Землей. Поскольку поймы очень важны для населенных пунктов, экономической деятельности и транспорта, крайне полезно иметь возможность определить их протяженность. Благодаря этому новому взгляду на земные поймы мы можем теперь точно оценить воздействие человека на эти глобально значимые окружающие среды», – отметил Вивони, который также работает в Школе устойчивой инженерии и антропогенной среды.

Группу международных исследователей, в состав которой вошел Вивони, возглавил гидролог Фернандо Нарди из Центра исследований и документирования водных ресурсов Университета Перуджи для иностранцев (Италия). В число дополнительных гидрологов также вошли Антонио Анис из Университета для иностранцев, Сальваторе Гримальди из Тосканского университета (Италия) и Джулиано Ди Бальдассарре из Уппсальского университета (Швеция).

Инструмент геоморфологического зонирования поймы, известный как GFPLAN – для Global Floodplain – это программа с открытым исходным кодом, которой можно поделиться с учеными и специалистами по всему миру. С помощью нее они смогут определять границы поймы, обрабатывать региональные топографические наборы данных в минутах или даже секундах в масштабе целого континента, а также выявлять морфологию и ландшафтные модели.

«Изучая любой аэрофотоснимок речных коридоров, можно четко различить границы поймы по их уникальным формам и цветам», – объясняет ведущий автор исследования Фернандо Нарди, доцент и директор Центра исследований и документирования водных ресурсов Университета Перуджи для иностранцев.

«Эти уникальные свойства поймы связаны с водной эрозией и процессами появления осадочных пород, зависящими в основном от исторических паводковых событий, формирующих речные рельефы. Мы нашли и использовали принцип, согласно которому глобальные топографические наборы данных неявно содержат информацию о протяженности поймы, и выпустили первую глобальную геоморфологическую модель поймы Земли вместе с простым в использовании инструментом. Его могут использовать как исследователи, так и профессионалы для своих проектов картирования поймы», – отметил Нарди.

Открыв доступ к набору данных о глобальных поймах, исследовательская группа предоставила ученым и специалистам во всем мире новые возможности для разработки планов устойчивого управления водными ресурсами и более углубленного понимания сложных взаимодействий между поймой и городом, особенно в речных бассейнах с недостаточным объемом информации, в которых наблюдается резкий рост населения.