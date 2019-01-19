Исследователи нашли жизнь подо льдами Антарктиды

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Учеными из США были обнаружены живые организмы подо льдами озера Мерсер, расположенного в Антарктиде, на глубине в одну тысячу километров.

Пробурив ледяную поверхность, специалисты смогли достать несколько образцов глубинной грязи, в которой они и нашли следы жизни. Согласно заявлению исследователей найденные ими ракообразные существа и тихоходки обитают только на поверхности, поэтому попасть в подледное озеро они могли с помощью рек из Трансантарктических гор, когда на Земле наблюдался период потепления.

В течение множества столетий данный водоем был полностью изолирован от внешнего мира, а потому ученые были сильно удивлены, найдя в нем живых существ. Позднее они провели повторный сбор образцов грязи и снова обнаружили в них организмы.