Исследователи нашли связь между колитом и раком толстой кишки

Продолжительное воспаление в толстой кишке является известным фактором риска развития колоректального рака. Теперь же ученые сообщают об еще одном процессе, который может вызвать этот распространенный и зачастую смертельно опасный рак.

Предполагается, что воспаление является кратковременным ответом на инфекцию или другой раздражитель в организме, который необходим для его устранения. Но когда воспаление длится слишком долго, оно может способствовать развитию множества опасных состояний, начиная от рака и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стремясь определить, насколько сильно хроническое воспаление толстой кишки способствует развитию рака, научная группа во главе с доктором Кебином Лю из Медицинского колледжа Джорджии и онкологического центра Джорджии в Огаста Юниверсити обнаружила, что оно заставляет действовать против нас еще один защитный механизм.

Ученые описали в своей статье, опубликованной в журнале Cell Reports, следующий маршрут к возникновению рака: хроническое воспаление язвенного колита приводит к накоплению в толстой кишке клеток-супрессоров миелоидного происхождения или MDSC. В результате увеличивается объем IL-10 – цитокин, который, как известно, подавляет воспаление. Но при столь высоком уровне функция IL-10, как и вся окружающая среда в толстой кишке, изменяется. IL-10 активирует STAT3 – белок, который работает в качестве регулятора генов, что в свою очередь, увеличивает экспрессию DNMT1 и DNMT3b в толстой кишке. Эти гены изменяют ДНК и в конечном итоге заглушают опухолевый подавитель, называемый регуляторным фактором интерферона 8 или IRF8.

Лю отмечает, что обнаруженная ими последовательность, которая заканчивается глушением IRF8, скорее всего, является фактором рака толстой кишки, связанного с колитом.

Следующие шаги включают в себя поиски подавления высокой экспрессии IL-10 в толстой кишке.

«IL-10 выполняет двойную функцию. Он может стимулировать ответ иммунной системы или мешать ей. В результате мы обнаружили, что IL-10 способствует развитию рака толстой кишки», – добавил Лю.

В обычном состоянии IL-10 и IRF8 никак не взаимосвязаны друг с другом, но оба защищают организм от захватчиков, хоть и делают это по-разному.

Ученые собираются выяснить, связаны ли эти два фактора в проявлении хронического воспаления кишки, и проверить гипотезу о том, что IRF8 действует как супрессор колоректального рака.

Они создали мышь с эпителиальными клетками, у которых отсутствует IRF8, и нашли множество доказательств, подтверждающих их гипотезу. Мышь оказалась более восприимчивой к хроническому воспалению и имела больше опухолей. Они также обнаружили, что перед хроническим воспалением IRF8 заглушается, а при человеческом раке он подавляется в сравнении с другими тканями толстой кишки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, колоректальный рак входит в пятерку наиболее распространенных видов рака, который является причиной смерти многих мужчин и женщин в Соединенных Штатах.