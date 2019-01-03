Hyundai покажет автомобиль с «ногами» на CES-2019

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai собирается продемонстрировать на мероприятии CES-2019 уникальный транспорт Elevate Concept, оснащенный «ногами».

Новинка, которую покажут 7 января, оборудована четырьмя колесами, установленными на длинных манипуляторах, позволяющих ей не только ездить как обычный автомобиль, но и ходить. Эти «ноги» необходимы транспортному средству для перемещения по экстремальному ландшафту. Компания опубликовала всего один тизер, судя по которому, машина предназначена для экстренных служб.

Представители Hyundai отмечают, что новая модель сможет без проблем перемещаться по завалам или горной местности, что позволит спасателям без труда добираться до пострадавших. Однако неизвестно, является ли данный концепт предвестником серийной версии или он был создан для простой демонстрации возможностей производителя.