Губернатор Самарской области стал первым покупателем Lada Vesta Sport

Дмитрий Азаров, руководитель Самарской области, смог стать первым обладателем модели Lada Vesta Sport, являющейся на сегодняшний день самым дорогим седаном бренда.

Глава региона купил транспортное средство с серо-голубым окрасом кузова, созданным специально для данного авто. Его продажи официально начались сегодня, 31 января. Любой житель РФ может приобрести его у официального дилера за 1,01 миллиона рублей. Новинка представлена только в одной комплектации, включающей в себя немало современных опций, в том числе круиз-контроль и комплекс стабилизации. За доплату можно взять особый набор функций.

Новая модель производителя обладает заниженным на 31 миллиметр клиренсом, спортивной подвеской, модифицированной тормозной системой, оригинальными дисками для колес и 145-сильным двигателем.