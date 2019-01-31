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АВТО

Губернатор Самарской области стал первым покупателем Lada Vesta Sport

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категория: АВТО

Дмитрий Азаров, руководитель Самарской области, смог стать первым обладателем модели Lada Vesta Sport, являющейся на сегодняшний день самым дорогим седаном бренда.

Глава региона купил транспортное средство с серо-голубым окрасом кузова, созданным специально для данного авто. Его продажи официально начались сегодня, 31 января. Любой житель РФ может приобрести его у официального дилера за 1,01 миллиона рублей. Новинка представлена только в одной комплектации, включающей в себя немало современных опций, в том числе круиз-контроль и комплекс стабилизации. За доплату можно взять особый набор функций.

Новая модель производителя обладает заниженным на 31 миллиметр клиренсом, спортивной подвеской, модифицированной тормозной системой, оригинальными дисками для колес и 145-сильным двигателем.

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